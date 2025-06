Yoro Dia après la déclaration de Ousmane Sonko : « On ne gouverne pas par l’émotion ! »

Après la sortie du Premier ministre instruisant le ministre des sports d’annuler le stage des Lionnes de l’équipe nationale de basketball aux USA, le politologue Yoro Dia donne son avis :

« Cela devrait relever au plus du SG des Affaires Étrangères. On ne gouverne pas par l’émotion », a précisé l’ancien ministre coordinateur de la communication de la présidence de la République.



Selon lui, « le Premier ministre est incapable de se hisser à la hauteur qu'exigent ses fonctions ». Et d’ailleurs, ajoute-t-il, « le souverainisme n'est qu'un refoulement du complexe d'inferiorité d'où cette susceptibilité pavlovienne. »

















































Dakaractu