Youssou Ndour à Carnegie Hall : "Monsieur guichet fermé" remet ça

Jamais deux sans trois pour Youssou Ndour qui jouera à guichet fermé, vendredi 13 mai, dans le mythique Carnegie Hall à New York que les puristes considèrent comme la meilleure salle acoustique au monde.



Comme à Dakar Arena, bientôt Paris, à Bercy, le 18 juin prochain, la star sénégalaise et son groupe Le Super Etoile ont fait le plein, un « sold out » comme disent les Américains. Pour ne rien rater du spectacle, les fans de Youssou Ndour ont pris d’assaut les ventes en lignes et autres circuits, pour occuper les trois milles places de la mythique salle de spectacle reconnue dans le monde entier pour la qualité sans pareil de son acoustique.



L’auteur-compositeur-interprète, « favori du public », « emportera » ceux qui viendront vibrer avec lui, font savoir les organisateurs. Le journal The Guardian n’est pas avare en compliments. « Youssou Ndour a une voix sublime et du charisme sur scène ».



Ce concert, « l’un des plus attendus de la saison de Carnegie Hall », a malheureusement fait le plein pour les retardataires qui rateront de voir sur scène la superstar sénégalaise nommée parmi les 50 grandes du monde par NPR.



Pour rappel, Youssou Ndour avait joué à guichet fermé à Dakar Arena, le 1er janvier dernier. Ce sera encore le cas, vendredi prochain à New York et Paris, le 18 juin 2022.



Les Sénégalais établis aux USA pourront toujours aller le voir le 25 mai à Montréal, au Canada, ou encore le 28 à North Carolina, sinon le 31 mai à Washington, sur ce que l'on peut appeler « Yoonu Bercy » (la route de Bercy). Faudrait-il encore que « Mister Sold Out » ne joue pas à guichet…