ZIGUINCHOR EN BOUCLIER DE SONKO : CHRONIQUE D’UNE CHAUDE JOURNÉE

Le bilan de ces affrontements a fait malheureusement un mort et 4 blessés graves dans les rangs des forces de l’ordre. Le policier Hassime Diédhiou, membre de la 47e promotion de la police, décédé selon le communiqué de la police a été victime d’un accident d’un char de la police.



Du côté des manifestants, l’on nous signale également 28 blessés graves admis aux urgences de l’hôpital régional et l’hôpital de la paix de Ziguinchor. La tension reste très vive dans la capitale du Sud ou les militants du leader de PASTEF très déterminés à défendre leur leader contre ce qu’ils appellent une tentative de liquidation politique.



MIMI TOURÉ, AIDA MBODJ, DÉTHIÉ, BIRAM SOULEY DÉBARQUENT…



Les leaders de la coalition Yewi Askan Wi en l’occurrence Malick Gakou, Aida Mbobj, Cheikh Tidiane Dièye et Déthié Fall ont le déplacement pour soutenir le leader de Pastef. Ils ont même tenu un point de presse pour déplorer cette situation qui vit actuellement les Ziguinchorois et leur maire.



Parmi les leaders qui ont fait le déplacement, il y a aussi Mimi Touré qui a fait le déplacement pour soutenir aussi le maire de Ziguinchor mais l’ex Premier ministre est rentrée à Dakar avant le point de presse de ses nouveaux alliés.



C’était presque une journée ville morte à Ziguinchor, les cours sont suspendus, les commerces ont baissé rideau et les automobilistes ont garé leurs voitures tout au long de la journée, pour participer aux manifestations ou pour en suivre les différents développements.















































