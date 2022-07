ZIGUINCHOR : VICTORINE NDÈYE A FÉLICITÉ GUY MARIUS SAGNA DE LA VICTOIRE DE L’OPPOSITION

Le leader de la liste de Benno Bokk Yaakaar (majorité présidentielle) dans le département de Ziguinchor (sud), Victorine Ndèye, a déclaré dimanche soir à l’APS avoir reconnu la défaite de son camp et félicité Guy Maruis Sagna, de Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal, pour la victoire de l’opposition au scrutin législatif départemental.



‘’Effectivement, j’ai appelé Guy Marius Sagna pour le féliciter. Je reconnais ma défaite dans le département de Ziguinchor. Nous sommes tous les deux des fils de Ziguinchor. C’est notre ville qui gagne’’, a-t-elle déclaré.



Victorine Ndèye, maire de Niaguis et secrétaire d’Etat chargée du Logement, a affronté le célèbre activiste, leader de la liste départementale des coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal, dans un vif débat préélectoral au cours de cette semaine, sur Génération FM, une radio locale.



Elle avait fait la promesse, lors de ce face-à-face inédit dans les élections au Sénégal et salué par de nombreux Sénégalais, de se plier à la volonté des électeurs et de féliciter les leaders de toute liste de l’opposition qui obtiendrait la majorité des voix dans le département de Ziguinchor.



‘’Oui je l’avais dit. Et j’ai tenu parole. C’est cela la démocratie. Nous allons continuer à œuvrer pour le développement de notre département’’, a ajouté Victorine Ndèye dans un entretien par téléphone avec l’APS.



La liste commune des coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal est largement en tête des élections législatives de ce dimanche dans le département de Ziguinchor, selon les résultats partiels et provisoires sortis des bureaux de vote.



Cette liste est dirigée par Guy Marius Sagna et Oulimata Sidibé, une enseignante.



Des scènes de joie ont eu lieu dans les rues de Ziguinchor, où des militants de l’opposition sont sortis massivement de chez eux pour fêter la victoire de leur camp, dimanche soir.



Les trois départements constitutifs de la région de Ziguinchor concentrent 296.201 électeurs répartis dans 688 bureaux de vote.



Cinq des huit coalitions de partis autorisées à prendre part aux élections législatives ont participé à l’élection des cinq députés des départements de Ziguinchor (deux députés), de Bignona (deux députés) et d’Oussouye (un député).





































aps