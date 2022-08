Zeyda Seynabou Cissé, après la victoire de Yewwi dans la commune de Kaolack : « Damaléne Bathie Xiir bi... »

La fille de l'imam Hassan Cissé, candidate de l'inter-coalition Yewwi Askan Wi a fait face à la presse, après la victoire de cette entité dans la commune de Kaolack.



" Ces élections m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. L'image de mon père a plané sur ces joutes électorales car les gens m'ont manifesté leur affection et beaucoup de sympathie d'où notre victoire dans la commune de Kaolack, notamment à Médina Baye", a-t-elle d'emblée déclaré.



"Ces élections ont été une sorte de test pour moi. Nous avons certes perdu dans le département, mais aujourd'hui notre coalition continue de grappiller des suffrages et d'ici peu nous serons omniprésents dans le Saloum. J'ai beaucoup appris et je compte poursuivre dans cette dynamique pour représenter dignement Kaolack dans d'autres sphères."



Parlant de la majorité présidentielle, Zeyda Seynabou Cissé d'user de l'humour de son défunt père. " Damaléne Bathie Xiir bi...Bénéne yone dina dale boubakh..."