Ziguinchor : Disparition mystérieuse de Vieux Sonko de la pharmacie Néma qui a reconnu le gendarme dans l’affaire Ousmane Sonko

Le jeune pharmacien du nom d’Ibrahima Sonko a disparu depuis jeudi des radars de ses proches et de son employeur, le propriétaire de la pharmacie Néma, le docteur Moussa Diédhiou.



Une disparition troublante qui a fini d’être sur toutes les lèvres dans son quartier Lyndiane de Ziguinchor et elle est en train de prendre une ampleur inquiétante.



Le paradoxe c’est que c’est lui qui a reconnu un des gendarmes qui avaient fait la descente chez la maman d’Ousmane Sonko. Les spéculations vont bon train dans son quartier, car selon des informations confirmées par son frère Kéba Sonko, « Vieux Sonko n’est pas du genre à partir sans donner de nouvelles de lui. » Une raison qui a fini de mettre tout le quartier dans l’angoisse.



Les faits selon toujours son aîné, c’est que « depuis jeudi dernier, nous sommes sans nouvelle de lui à Ziguinchor. Il a quitté ce jour le domicile familial pour aller au travail et depuis lors, aucune nouvelle de lui. Au niveau de la pharmacie Néma, où il officie, depuis quelques années, et où il était censé se rendre ce jour-là, il n’y est pas non plus allé », raconte son frère sous le choc.



Ce jour-là, selon ses proches et confirmé par son employeur, le jeune pharmacien comme à l’accoutumée et depuis des années, devait aller verser de l’argent à la banque. Une somme qui dépasse le million. À entendre parler le docteur propriétaire de l’officine, il n’a pas été déposer l'argent. Mais ce qui le rend perplexe et inquiet, « c’est que cette somme qui devait être déposée est infime par rapport aux sommes que le jeune pharmacien avait l’habitude de déposer. »



Une enquête est ouverte par la police pour retrouver le pharmacien...