Ziguinchor- Les affrontements reprennent entre jeunes et les FDS

Ce mardi, au moment où ses lignes sont écrites, des violences ont éclaté entre les forces de l'ordre et les manifestants, au niveau du quartier Yamatogne.



Sur les images parvenues à la rédaction de dakarposte, on voit des limiers de la brigade anti-émeute en train de charger les manifestants, faisant usage de leurs gaz lacrymogènes.



Et, des infos en notre possession il ressort que les policiers, qui risquent d'en découdre des heures durant avec les manifestants, ont besoin de renforts.





Affaire à suivre...