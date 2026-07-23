Ziguinchor : des détenus transférés entrent en grève de la faim

À la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Ziguinchor, une fronde silencieuse mais résolue s’est emparée d’une partie de la population carcérale.

Depuis le mercredi 22 juillet 2026, plusieurs détenus, récemment transférés de la capitale, Dakar, ainsi que d’autres localités de l’intérieur du pays, ont choisi de croiser les bras devant leurs écuelles.

Par cette grève de la faim, rapportée par le Groupe Médias du Sud (GMS), ils entendent s'insurger contre ce qu'ils qualifient de rigueur administrative abusive dans l'examen de leurs requêtes d’aménagement de peine.

Le nœud du litige réside dans l'exigence formelle, imposée par l'autorité judiciaire locale, de produire un certificat de non-appel et de non-opposition afin de pouvoir constituer leur dossier.

Pour ces prisonniers déracinés, cette condition administrative s'apparente à une injustice géographique.

Ils dénoncent en effet une flagrante disparité de traitement entre les juridictions du pays, affirmant avec amertume que de tels documents ne sont nullement requis pour des procédures similaires dans le reste du Sénégal.



Face à ce qu’ils perçoivent comme une rupture d'égalité devant la loi, les protestataires réclament une harmonisation immédiate des règles procédurales, condition sine qua non d'un accès équitable aux mesures de tempérament de leur détention.

En opposant le jeûne à la bureaucratie, ces hommes espèrent contraindre les autorités judiciaires et pénitentiaires à entendre leurs revendications et à lever ce qu'ils considèrent comme une barrière inique à leur parcours de réinsertion.







