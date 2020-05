​Ce que je pense de la situation du moment

En plus de nos actions de sensibilisation, et de soutien aux populations il nous revient de façon modeste de donner notre opinion sur la situation du moment.

Le probleme de gestion de cette pandemie mes chers amis ,c'est que ,nos scientifiques n'ont pas encore le remede pour le moment malgré leur sacroifice, leur bravoure. Le remede provient actuellement de la societe c"est elle par ses comportements, qui combat le virus. C'est pourquoi Il faut que le ministére de la santé, sorte du stade de l"information qui annonce des morts,des cas communautaires,contagieux et autres. Il faut qu'il communique avec les populations qui sont stressées, qui voient certains de ses membres, qui vivent d'une économie informelle tirer la langue. D'autres confrontés à des croyances religieuses qui créent des remords. Il faut leur parler avant que l"autorité politique ne vienne leur imposer ses décisions . C'est pourquoi je suis d'accord avec Edwy Plenel quand il dit que " face à l'ignorance de la societe savante,la societe doit pouvoir se prendre en charge". La reponse vient de la societé. Elle demande l implication de tous, de la compassion de l'entre aide,plus de solidarite, et d'écoute . Nos braves hommes de la santé font preuve d"amour, d"empathie, auprés des malades pour les soulager du mieux qu'ils peuvent. C est pourquoi il faut ameliorer la communication car c 'est parce qu'on a fait qu' informer et non communiquer qu"il y a eu cette defiance des populations. La confrontation avec ceux qui ont le reméde n"est pas la bonne methode. Durant sa marche, l'humanité n'a jamais pu combattre le virus, seulement par le confinement et les gestes barriéres,elle a vecue avec, le temps qu'il termine sa séquence temporielle. Donc nous devons nous préparer au déconfinement qui devra s'adosser sur une discipline qui est le socle qui devra mous permettre de porter nos masques, de respecter la distanciation pour reprendre l actiivité économique afin d'eviter un éffondrement, source de remous sociaux. Nous n' avons pas les moyens du confinement et si c'etait la solution la france et New york et l'Italie et autres ne connaitraient pas le nombre de morts par jour. S'y ajoute d'aprés les informations à ma disposition,la banque mondiale a tiré les conclusions comme quoi,on va vers la catastrophe donc, il faut une reprise de l'activité economique. Il faut qu'on y reflechisse au lieu d'attendre qu'on nous l'impose ou que les autres le fassent pour suivre.il faut anticiper et savoir que les situations serieuses se gérent avec sérenité et non par des emotions. Nous connaitrons chaque jour des cas et des morts donc vivons avec. Je sais que je vais deranger car on va me lire par la peur alors qu il faut de la lucidité. Et ce qu'il faut noter, c est qu'il y a une communication paralléle par les radios et les televisions populaires symobolisées par le telephone. Les journalistes de ces medias populaires, sont trés forts et communiquent merveilleusement bien et atteignent leurs cibles. Si on ne prepare pas le déconfinement aussi,les populations vont se déconfiner comme aux Etats Unis et dans d'autres parties du monde.



Je m'engage je l'assume

Thierno Lo