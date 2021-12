​Médina, l'heure de Cheikh Bâ!

Dans le grand brouhaha ambiant autour de la pré-campagne pour les élections locales de janvier 2022, la Medina a déjà livré une tendance: la grande commune dakaroise fondée par le vénérable Seydi El Hadji Malick Sy aspire à l'alternance. La Médina veut le changement après plus d'une décennie de gestion aussi hasardeuse que sinueuse.



Ce changement, c'est Cheikh Bâ. Le candidat de la coalition de la majorité (BBY) et non moins patron de la Caisse de Dépôt et Consignation incarne une certaine rupture aussi bien de par sa trajectoire professionnelle, son parcours politique que son profil de leader.



Ce véritable fils de la Médina, nourri au bon lait des valeurs cardinales de ses illustres aïeuls, est le seul capable de faire retrouver à sa cité sa superbe.



Comme peu de candidats, Cheikh Bâ aime la Médina d'un amour exclusif. Depuis qu'il est en situation de rendre la monnaie de sa pièce à sa localité, il ne ménage ni son temps, ni ses moyens et encore moins ses réflexions, pour faire de la Médina une cité du futur.



Le 23 janvier 2021, les Medinoises et les Medinois ont une occasion unique d'élire un homme doté d'un sens aiguë du développement local. Que demander de plus?



Courtois, disponible, généreux, travailleur et visionnaire, Cheikh Bâ coche toutes les cases du parfait maire. Il n'est pas Messi pour rien!



"Aucun sacrifice de ma part ne sera de trop pourles Medinois", a l'habitude de dire Cheikh Bâ. Preuve de son engagement sans faille pour l'émergence de cette commune de Dakar qui l'a vu naître et grandir. Aujourd'hui plus que jamais, ce fils de la Medina a besoin d'un retour sur investissements: que les Medinoises et les Medinois montrent à la face du monde que leur choix, c'est Cheikh Bâ. L'homme providentiel!





Paco Jackson