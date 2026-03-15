🚨Le 1er congrès national de PASTEF–Les Patriotes se déroulera le samedi 6 juin 2026 à Dakar

Le Conseil national du parti PASTEF–Les Patriotes s’est réuni en session ordinaire ce dimanche 15 mars 2026 à Dakar, sous la présidence effective du président du parti, M. Ousmane Sonko.



L’ordre du jour portait principalement sur la convocation et l’organisation du 1er Congrès du parti, étape cruciale dans la consolidation et l’institutionnalisation de notre formation politique après douze années d’existence marquées par l’endurance, le sacrifice et le triomphe des idées patriotiques.



À l’issue de délibérations approfondies, les résolutions suivantes ont été adoptées :



1. Fixation de la date du congrès :

Le Conseil national a officiellement validé la tenue du 1er congrès national de PASTEF–Les Patriotes, qui se déroulera le samedi 6 juin 2026 à Dakar. Cet événement constituera le point d’orgue de la vie démocratique de notre organisation.

2. Missions du congrès :

En tant qu’instance suprême du parti, le congrès aura pour missions principales :

• L’élection du président du parti

• L’adoption des orientations politiques majeures qui guideront l’action du parti pour les six prochaines années, afin de soutenir durablement la transformation systémique du Sénégal dans une Afrique unie, libre et prospère.

3. Mise en place des comités préparatoires

La Haute Autorité de régulation du parti (HARP) est chargée de l’organisation de l’élection du président du parti. Pour garantir une bonne organisation, le Conseil national a habilité le président et le Bureau politique national à procéder à la mise en place des comités préparatoires du congrès. Ces comités seront chargés de :

• la rédaction des textes d’orientation politique et doctrinale ;

• la gestion de la logistique et de la mobilisation nationale et internationale ;

• la revue des textes de base du parti (Statuts, Règlement intérieur, Charte des élections).



Le Conseil national invite tous les militants à faire de ce rendez-vous du 6 juin 2026 un succès éclatant et un moment historique de consécration du « Don de soi pour la Patrie ».



En outre, le Conseil national a été informé de l’installation de la Commission nationale de placement des cartes (CNPC) et du nouveau format des cartes de membre, de la maquette du futur siège du parti, des conclusions de la réunion des leaders de la coalition APTE du 14 mars 2026 et des mesures prises pour la préparation des prochaines élections territoriales.

Enfin, le président Ousmane Sonko a exhorté les membres du Conseil national à intensifier le travail militant et à renforcer la fraternité, l’unité et la discipline au service du projet de transformation nationale et de révolution citoyenne.



Fait à Dakar, le 15 mars 2026

Dimanche, 15 mars 2026 - Pastef Les Patriotes