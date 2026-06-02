À la découverte de Clothilde Djireye COLY, la Ministre de la Jeunesse et des Sports

Nommée ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, elle prend la tête d’un département stratégique, au cœur des politiques publiques consacrées à la jeunesse, à l’emploi et au développement du sport.



Experte-comptable de formation, elle a construit l’essentiel de son parcours au sein de grandes multinationales. Pendant près de douze ans, elle évolue chez Microsoft, le géant technologique fondé par Bill Gates, où elle occupe plusieurs fonctions à responsabilité. Elle y est notamment en charge des questions statutaires et fiscales en tant que Statutory & Tax Manager, couvrant plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Centre. Cette expérience lui permet de développer une expertise pointue en gouvernance, conformité, gestion financière et pilotage stratégique dans un environnement international exigeant.



Elle rejoint ensuite Deloitte Sénégal en 2022 en qualité d’associée (Partner) et prend la direction de l’activité Business Process Solutions, accompagnant entreprises et institutions dans l’optimisation de leurs processus et de leur performance.



Ce parcours, marqué par la rigueur et l’exposition à des environnements internationaux complexes, lui vaut une reconnaissance dans les milieux économiques et financiers sénégalais. Son entrée au gouvernement s’inscrit dans une dynamique de valorisation de compétences issues du secteur privé au service de l’action publique.



À la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, Clotilde Djireye Coly prend ses fonctions dans un contexte particulièrement exigeant. Le Sénégal est engagé dans la préparation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, un événement historique qui fera du pays le premier État africain à accueillir une manifestation olympique. Le pays participe également à la Coupe du monde 2026, renforçant ainsi les attentes en matière de performance et d’organisation.



En parallèle, les défis liés à la jeunesse demeurent centraux : promotion de l’emploi, développement de l’entrepreneuriat des jeunes, renforcement des infrastructures sportives, structuration des fédérations et accompagnement des talents émergents constituent autant de priorités stratégiques.



Dans un pays où la jeunesse représente un levier majeur de développement, ce portefeuille apparaît comme l’un des plus sensibles et structurants de l’action gouvernementale.



Du secteur privé international aux responsabilités publiques, Clotilde Djireye Coly incarne l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants appelés à conjuguer expertise, rigueur et sens de l’intérêt général. Une trajectoire qui résonne avec une conviction simple et universelle : « Un esprit sain dans un corps sain ».













































Igfm