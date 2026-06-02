Le ministre Ibrahima SY acte son choix de tourner le dos à PASTEF et renouvelle sa confiance au chef de l’Etat

Reconduit à la tête du ministère de la Santé, le Dr Ibrahima SY a exprimé sa profonde reconnaissance au chef de l’Etat. Il a salué « la confiance renouvelée que Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye FAYE et Monsieur le Premier Ministre, Ahmadou Al Aminou LO ont bien voulu placer en ma personne en me reconduisant à la tête du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, m’honore profondément ».



A l’en croire, il mesure « pleinement l’honneur qui m’est fait et l’ampleur de la responsabilité qui en découle », considérant cette marque de confiance comme « une source supplémentaire de motivation pour poursuivre, avec détermination et humilité, les réformes et les actions engagées au service de la santé et du bien-être de nos concitoyens ».



Ibrahima SY n’a pas manqué de rendre hommage à l’ensemble des acteurs du secteur sanitaire, déclarant que « les résultats obtenus jusqu’ici sont le fruit d’un travail collectif, fondé sur le sens du devoir, le professionnalisme et l’engagement au service de la nation ». Il a également adressé « ses sincères remerciements à l’ensemble du peuple sénégalais pour leur soutien, leurs encouragements et leur confiance constants », tout en ayant « une pensée particulière pour les populations de Podor, ma terre natale, dont les prières et les marques constantes de confiance me touchent profondément ».



Concernant son compagnonnage avec le nouveau président de l’Assemblée nationale, le ministre a tenu à saluer « Monsieur Ousmane SONKO, Président du PASTEF, pour les neuf années de compagnonnage politique, d’engagement et de combat partagé au service d’un idéal commun ». « Nous avons fait le choix, en tant que patriotes, de servir le pays au-delà de toute autre considération, avec comme seule boussole l’intérêt supérieur de la Nation », lance-t-il. Et de demander l’ensemble des acteurs à « redoubler d’efforts, à renforcer notre esprit d’équipe et à demeurer exclusivement au service des populations, dans le respect des principes de bonne gouvernance, d’équité et de justice sociale ».





































































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