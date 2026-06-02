Réaction de M. Ousmane DIAGNE, nouveau ministre en charge de l'Elevage

Mes chers amis,



Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vient de me faire l’insigne honneur de me nommer Ministre délégué chargé de l’Élevage.



Je voudrais lui exprimer ma profonde gratitude et le remercier du fond du cœur pour la confiance qu’il m’accorde. Je tiens également à lui assurer de ma parfaite loyauté et de mon engagement total à ses côtés, au service de l’État, de la République et de nos concitoyens.



En ces moments solennels, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue pour mes regrettés parents, El Hadji Dame Diagne et Yaye Lissa Gueye, dont l’éducation, les valeurs et les enseignements continuent de guider chacun de mes pas.



Je voudrais également remercier les populations de ma ville de Thiès pour leurs prières et leur soutien constants, particulièrement celles du populeux quartier de Hersent, auquel je reste profondément attaché et à qui je dois beaucoup.



J’implore vos prières et votre accompagnement pour la réussite de cette noble mission qui m’est confiée.





Merci pour tout.