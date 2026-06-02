Liberté 6 : ça a chauffé entre tabliers et agents municipaux

Ce mardi matin, une opération de déguerpissement a été menée à Liberté 6, visant des tabliers installés illégalement sur la voie publique. L’intervention, coordonnée par les services municipaux, s’inscrit dans le cadre de la réglementation interdisant l’occupation anarchique des trottoirs et des axes routiers.



Selon les responsables sur place, il est strictement interdit d’installer des tables ou étals sur la voie publique. «Il faut s’adresser à DIAW, le récepteur principal. C’est votre intermédiaire», indique un agent du dispositif, précisant que la gestion des tabliers passe par une organisation interne encadrée par la mairie.



Un autre responsable, le chef de brigade de Dieuppeul-Derklé, El Hadji GAYE, a rappelé le cadre de l’opération, insistant sur la nécessité de libérer l’espace public. Les équipes de terrain ont procédé à l’enlèvement de plusieurs tables et marchandises installées le long des trottoirs.



Sur place, la situation a suscité de la surprise et de la frustration. Modou THIAM, tablier concerné, affirme ne pas avoir été informé du déguerpissement. Il explique que plusieurs de ses tables ont été emportées en son absence. Selon lui, une grande partie des commerçants concernés étaient hors de Dakar pour des raisons liées à la fête de Tabaski. Ce qui, selon lui, aurait aggravé leur impréparation face à l’opération.



























































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