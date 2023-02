APROFEV de Gabrielle Kane tape fort avec des dons en matériels à hauteur de 210 millions

Dans le cadre du programme d’aide qu’elle déroule depuis 3 années maintenant, la présidente de l’association d’appui et de protection des femmes victimes de violation de leurs droits (APROFEV), Gabrielle Kane s’illustre encore dans l’action humanitaire.

En effet, c’est 34 tonnes de matériels médicaux que l’association a réceptionné au pavillon Sénégal du Cices à destination des hôpitaux et dispensaires du territoire comme les années précédentes.

Après les hôpitaux de Ourrosogui, Kaolack ainsi que les infirmeries de certains centres de détention en 2022, l’association s’apprête la semaine prochaine à perpétuer la tradition.

Par ailleurs, c’est 14 tonnes de matériels médicaux et une ambulance que l’association a offert à la Turquie qui traverse une catastrophe naturelle.

” Nous attendons encore d’autres lots pour le mois de Juin”. Nous sommes passés de 67 millions en 2022 à 210 millions en 2023. Évidemment, je parle en terme de valeur marchandes des dons que nous allons réceptionner cette année. Nous en remercions nos partenaires internationaux et nationaux. Nous appelons aussi à plus de soutien car nous pourrions faire beaucoup plus si nous sommes mieux soutenus par les acteurs locaux. Bien que des entreprises locales nous aident de temps à autres, il n’en demeure pas moins que l’État demeure aphone à nos sollicitations. Pourtant, notre bilan est là…”, exprime la féministe.

Rappelons que c’est la troisième année de campagne médicale de l’association qui réceptionne chaque année près de 50 tonnes de matériels médicaux. Ces donations entrent ainsi en droite ligne avec 2 programmes cibles de la fondation à savoir une campagne médicale pour le renforcement du dispositif sanitaire des structures et une campagne d’aide et d’appui aux femmes détenues.