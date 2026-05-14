ASCENSION : LE CHEF DE L’ÉTAT RÉAFFIRME L’UNITÉ NATIONALE ET L’ESPRIT DE FRATERNITÉ

À l’occasion de la fête de l’Ascension, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de vœux à la communauté chrétienne du Sénégal.



Dans son post sur X, le Chef de l’État a salué une célébration porteuse d’un message d’espérance et d’engagement spirituel, rappelant son importance dans la tradition chrétienne.



Le Président Faye a également insisté sur la place centrale du dialogue interreligieux dans la stabilité sociale du pays, soulignant que cette diversité confessionnelle constitue une richesse et une force pour la nation sénégalaise.



Il a enfin formulé des vœux de paix, de recueillement et de fraternité à l’endroit de tous les fidèles, réaffirmant ainsi l’attachement des autorités au vivre-ensemble et à la cohésion nationale.

































































Rts