GAMBIE : LE CEMGA OUMAR WADE SALUE L’ENGAGEMENT DU CONTINGENT SÉNÉGALAIS AU SEIN DE LA MISSION DE LA CEDEAO

Le Chef d’état-major général des Armées sénégalaises, l’amiral Oumar Wade, a effectué une visite de travail en Gambie du 11 au 13 mai 2026.



Ce premier déplacement officiel à l’étranger du CEMGA avait pour objectif de rendre visite aux militaires sénégalais déployés dans le cadre de la Mission de la CEDEAO en Gambie (MICEGA) et de renforcer la coopération militaire entre les deux pays.



Au cours de cette visite, l’amiral Oumar Wade a rencontré les 618 militaires du détachement sénégalais DETSEN9/MICEGA engagés dans les opérations de stabilisation en Gambie.



Après une visite de courtoisie à Son Excellence Mariame Sy, il s’est rendu à l’Etat-major de la Force où un briefing détaillé lui a été présenté par le colonel Aliou Tine, commandant de la Force.



VISITE EN GAMBIE: LE CEMGA SALUE LE SOUTIEN DU DÉTACHEMENT SÉNÉGALAIS AUX POPULATIONS, DANS LE CADRE DE LA MISSION DE LA CEDEAO.

L'amiral Wade a effectué une visite de travail en Gambie du 11 au 13 mai.

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— DIRPA (@CHEFDIRPA) May 13, 2026

Le deuxième jour de la mission a été consacré aux visites de terrain à Kanfenda et à Bwiam. Le CEMGA y a constaté les nombreuses actions civilo-militaires menées par le contingent sénégalais au profit des populations locales. À cette occasion, il a salué l’engagement des soldats sénégalais et rappelé l’importance de leur mission dans la stabilisation de ce pays frère ainsi que dans le maintien de la sécurité au niveau sous-régional.







L’amiral Oumar Wade et sa délégation ont également tenu une séance de travail bilatérale avec le général de corps d’armée Momath Cham et l’état-major des Forces armées gambiennes. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération militaire, notamment dans les domaines des opérations, de la formation et des échanges d’expériences.



La visite s’est achevée par une audience accordée au Chef d’état-major général des Armées sénégalaises par le Président gambien Adama Barrow, marquant ainsi la solidité des relations entre Dakar et Banjul dans le domaine sécuritaire.















































Rts