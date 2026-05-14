ORPAILLAGE ILLÉGAL SUR LA FALÉMÉ : UNE OPÉRATION DE SÉCURISATION MET EN DÉROUTE LES EXPLOITANTS CLANDESTINS

Une opération menée par la Brigade spéciale du Commissariat spécial de Kidira a permis de démanteler un site d’orpaillage clandestin dans la zone de Diyabougou, sur la rive gauche de la Falémé. Plusieurs équipements utilisés pour l’exploitation illégale de l’or ont été saisis par les forces de sécurité, qui maintiennent la surveillance dans ce secteur frontalier.



Dans le cadre de leur mission de nomadisation, les éléments de la Brigade spéciale du Commissariat spécial de Kidira ont été déployés pendant sept jours dans la zone de Diyabougou afin de renforcer la sécurisation des localités riveraines de la Falémé.



Au cours de patrouilles menées dans les localités de Moussala et Bountou, les forces de l’ordre ont surpris des orpailleurs clandestins en pleine activité sur le lit du fleuve. Selon les informations communiquées, les individus procédaient au traitement de sable minier en violation du décret interdisant toute exploitation minière dans un périmètre de 500 mètres à partir de la rive gauche de la Falémé.



À l’arrivée des policiers, les contrevenants ont pris la fuite vers un pays voisin, profitant de la proximité de la frontière et de la configuration géographique de la zone. Dans leur fuite, ils ont abandonné une importante quantité de matériel sur les lieux.



L’opération a permis la saisie de dix motopompes utilisées pour le lavage du minerai ainsi qu’une motocyclette de marque Super Numéro 1 de couleur noire.



Le matériel récupéré a été acheminé au siège du Commissariat spécial de Kidira pour les besoins de l’enquête et de la procédure judiciaire.



Les autorités sécuritaires indiquent par ailleurs que la surveillance reste renforcée dans cette zone afin d’empêcher toute reprise des activités d’orpaillage clandestin sur les berges de la Falémé.













































































Rts