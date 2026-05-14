Flintlock 2026 : les forces spéciales sénégalaises remportent la première place

Les Forces spéciales marines du Sénégal ont signé une prestation de haut niveau à Flintlock 2026, exercice militaire d’envergure organisé sous l’égide du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM). Elles ont terminé premières du classement général des « Flintlympics », selon l’ambassade américaine à Dakar.



Organisée en Côte d’Ivoire et en Libye, cette édition a réuni plusieurs unités d’élite africaines et partenaires internationaux autour d’épreuves destinées à tester la résistance, la coordination et les capacités opérationnelles des forces engagées.





Les militaires sénégalais ont dominé la compétition en remportant trois des six épreuves au programme. Cette régularité leur a permis de s’adjuger la première place finale face à des concurrents de haut niveau.



Cette performance met en avant le niveau d’entraînement et la discipline des forces spéciales sénégalaises, souvent engagées dans des exercices de coopération internationale.



Dans un contexte régional marqué par des enjeux sécuritaires persistants, ce résultat renforce l’image du Sénégal comme partenaire militaire crédible et acteur actif dans les opérations de coopération et de stabilité en Afrique.























































Walf