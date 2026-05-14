DAKAR CONFIE LA SURVEILLANCE DE SES CÔTES À LA TURQUIE, APRÈS LE DÉPART DES FORCES FRANÇAISES

La surveillance des côtes sénégalaises entre dans une nouvelle ère. Après avoir signifié le départ des forces françaises de son territoire en 2024, Dakar s’apprête à confier une partie de la sécurisation de sa façade maritime à la Turquie. Ce basculement, porté par le tandem Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, illustre la recomposition accélérée des partenariats sécuritaires du Sénégal (Africtelegraph, qui cite le Timbuktu Institute comme source originale).



Depuis l’arrivée au pouvoir du tandem Pastef en avril 2024, la politique étrangère sénégalaise a entamé un virage perceptible. La fermeture des emprises militaires françaises, actée à l’été 2024 et finalisée en 2025, s’inscrit dans une promesse de campagne : rompre avec les automatismes hérités de la coopération post-indépendance. Le vide laissé par Paris n’est pas resté longtemps vacant. Ankara, qui multiplie depuis une décennie les percées sur le continent africain, propose désormais un accompagnement dans la surveillance maritime, secteur stratégique pour un pays dont la zone économique exclusive couvre environ 158 000 kilomètres carrés et concentre des enjeux halieutiques, migratoires et hydrocarbures.





Ankara a fait de l’industrie de défense un levier d’influence diplomatique, à travers des groupes comme Baykar, ASELSAN ou ARES Shipyard, déjà actifs en Tunisie, au Niger, au Togo ou au Nigeria. Les drones Bayraktar TB2, vendus à plus d’une trentaine d’États, constituent la vitrine la plus visible d’une diplomatie d’équipement. Pour la sécurisation des côtes sénégalaises, l’offre turque combinerait vraisemblablement patrouilleurs, systèmes de surveillance et formation des équipages. Le débat ouvert par ce basculement dépasse la simple substitution d’un fournisseur par un autre. La question posée par les analystes sénégalais, notamment ceux du Timbuktu Institute, est celle de la nature même du partenariat : acquérir des capacités turques implique des chaînes logistiques, des formations, des contrats de maintenance et, à terme, une dépendance technique difficile à dissoudre.



Reste que la diversification des partenaires demeure, en théorie, un instrument de souveraineté. En s’éloignant d’un partenaire historique unique, Dakar élargit son éventail de fournisseurs et peut négocier de meilleures conditions. La Turquie, contrairement à la France, n’a pas de passé colonial sur le continent et n’impose pas, pour l’heure, de conditionnalité politique explicite à ses ventes d’armement. Concrètement, l’efficacité du nouveau partenariat se mesurera à trois indicateurs : la capacité opérationnelle effective déployée le long du littoral, l’autonomie réelle laissée aux marins sénégalais dans la conduite des missions, et la transparence des contrats signés avec les industriels turcs.





























































senego