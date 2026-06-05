ASER : Thierno Alassane Sall salue l’ouverture du dossier et promet de maintenir la pression

Le député Thierno Alassane Sall a réagi à l’évolution du dossier relatif à l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), se félicitant de la prise de parole du Pool judiciaire financier (PJF) après plusieurs mois d’attente.



Dans une déclaration publiée ce jour, l’ancien ministre a rappelé avoir déposé une plainte en octobre 2025 concernant cette affaire, laquelle avait déjà donné lieu à des auditions menées par la Section de recherches. Il estime que la récente sortie du PJF marque une étape importante dans la manifestation de la vérité.



Selon lui, la disparition présumée de 37 milliards de francs CFA dans le cadre d’un marché d’électrification rurale ne peut rester sans conséquences judiciaires. « 37 milliards ne s’évaporent pas sans coupables », a-t-il affirmé, qualifiant le détournement de fonds destinés à l’électrification des zones rurales de « crime » à l’encontre des populations vivant dans les campagnes.



Convaincu que des responsabilités seront établies, Thierno Alassane Sall assure que son engagement dans ce dossier reste intact. Il a également indiqué que la vigilance se poursuivra aussi bien devant les juridictions sénégalaises qu’auprès des tribunaux espagnols, déjà saisis de l’affaire, afin que toute la lumière soit faite sur cette présumée malversation.











































































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