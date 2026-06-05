Affaire Badara Gadiaga : les circonstances du retrait de son bracelet électronique

Bonne nouvelle pour Badara Gadiaga, qui bénéficiait d'une liberté provisoire assortie d'un bracelet électronique depuis près de six mois. Le chroniqueur de la Télévision Futurs Médias (TFM) n'est plus sous surveillance électronique.



Son pool d'avocats avait introduit une demande de mainlevée de son bracelet électronique. Le doyen des juges près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar a répondu favorablement à cette sollicitation.



Pour rappel, Badara Gadiaga avait été inculpé le 14 juillet 2025 par le doyen des juges d'instruction.

