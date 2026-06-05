Tribunal de Dakar : Daba Mbodj alias « Gaindé Macky » condamnée…

Placée sous mandat de dépôt le 3 juin 2026, elle a avait tenu des propos injurieux contre le président de l’Assemblée nationale Ousmane Sonko, leadeur du Pastef-Les patriotes.



Une fois condamnée pour des faits similaires, Daba Mbodj a contesté les infractions qui lui sont reprochées. Elle a expliqué avoir réagi à des attaques dont elle aurait été victime sur les réseaux sociaux. Certains militants de Pastef l’auraient traitée de prostituée, ce qui l’a poussée à tenir les propos incriminés.



Au cours des débats, le tribunal a procédé à la projection d’extraits d’auditions et de contenus dans lesquels la prévenue accusait le président du Pastef d’avoir un proche impliqué dans une enquête portant sur des faits d’acte contre nature.



Estimant les faits suffisamment établis, le représentant du ministère public a requis six mois de prison ferme.



Assurant de la défense de Daba Mbodj, Maitre Oumar Youm a sollicité la clémence du tribunal, soutenant qu’il ne cautionne pas les propos qu’il qualifie de blessant.



In fine, le tribunal a déclaré Daba Mbodj coupable des faits retenus contre elle et l’a condamnée à un mois d’emprisonnement ferme.

























































igfm