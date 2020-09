ASSASSINAT DE SA FILLE ENCEINTE: Awa Diouf placée sous mandat de dépôt

Awa Diouf, qui avait tué sa fille âgée de 19 ans et enceinte de six mois à Mbafaye (Réfane, Bambey) a été placée sous mandat de dépôt, hier, par le juge du premier cabinet de Diourbel. Elle est visée pour assassinat et risque de passer devant la Chambre criminelle si l’instruction confirme les faits en cause.

Pour rappel, lors de son interrogatoire sous le régime de la garde à vue, Awa Diouf avait prétexté, dans un premier temps, avoir agi sous l’emprise de forces obscures.

Mais, acculée, elle avait fini par faire des aveux détaillés expliquant pourquoi et comment elle avait tué Mariama Ndoly. D’après elle, Mariama Ndoly avait été donnée en mariage il y’a de cela deux mois à peine alors qu’elle avait une grossesse qui date de six mois, selon les spécialistes consultés. Et lorsqu’Awa Diouf a interpellé sa fille, cette dernière lui avait fait savoir qu’elle était enceinte d’un autre homme ; mieux, Mariama Ndoly ajoutera à l’endroit de sa mère qu’elle n’a jamais été amoureuse du mari qu’on lui avait « imposé ». Furieuse de cette réponse, Awa Diouf avait ourdi son plan.

D’après sa confession sur pv, elle a attendu que sa fille aille chercher de l’eau afin de se doucher pour passer à l’acte. En effet, Awa Diouf a devancé Mariama Ndoly dans les toilettes avant de lui faire savoir que l’eau était trop chaude. Après avoir rejoint sa maman dans les toilettes, la victime, qui ne se doutait de rien, s’est penchée pour vérifier la température de l’eau. C’est en ce moment qu’Awa Diouf, a étranglé de dos sa fille, jusqu’à ce qu’elle rende l’âme.