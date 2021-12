Abus de confiance : une enseignante se fait gruger de plus de 10 millions de francs pour un marché de ferraille

Poursuivi pour abus de confiance portant sur une somme de 11 millions, Thierno Thior né en 1977 et domicilié à Keur Massar, a fait face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar ce mardi 28 décembre 2021. Le prévenu a été relaxé de ce chef, mais contraint à payer la somme de 10 millions de nos francs à la partie civile.

Sur les faits, la dame Awa Djigo a remis la somme de 10 millions de nos francs à Thierno Thior en guise d'avance sur une somme totale de 20 millions de francs Cfa. Cet argent était destiné à l'achat d’une épave de bateau pour le compte de la plaignante. Après son divorce avec son époux en la personne de Serigne Dieng, ce dernier de mèche avec le sieur Thior ont voulu écarter Awa Djigo de cette affaire. Concomitamment, une dame du nom de Mama Sokhna avait envoyé la somme de 4 millions pour un chargement de ferraille, mais les problèmes sont survenus entre eux lorsque Thierno Thior le prévenu a effectué le chargement de la ferraille pour le compte de quelqu'un d'autre et refuse d'en faire autant pour la dame. C'est ainsi que, pour obtenir la restitution de ses fonds, la dame a tenté en vain et à maintes reprises, de joindre le prévenu, ce qui l'a poussé finalement à ester en justice.

À en croire Awa Djigo, c'est un certain Wally Sène qui l'a mise en relation avec le prévenu. « Je lui ai remis en premier lieu 10 millions. Après avoir acheté le bateau, je voyais des anomalies. C'est après mon divorce, que j'ai su qu'il a signé un partenariat avec mon ex. Il est en train de charger la ferraille pour la livrer à une certaine Mama Sokhna, car cette dernière a porté plainte contre lui à la section de recherche. Je devais compléter la somme reliquataire après la vente de la ferraille », dira-t-elle.

À son tour, le prévenu Thior déclare avoir connu la partie civile à travers un contrat qu'ils avaient ensemble et qui consistait à acheter la ferraille d'un bateau qui devait coûter 20 millions de francs. Ainsi, elle m'a donné 10 millions de nos francs et on devait vendre et se partager les bénéfices. « C'est moi qui ai complété les 10 millions pour qu'on puisse acheter le bateau. Quand la marchandise est arrivée, on a eu quelques difficultés à faire accoster le bateau ainsi, j'ai eu à faire d'autres dépenses supplémentaires. Néanmoins, j'ai réussi à lui donner 3 millions. C'est à cause de mon arrestation que je n'ai pas pu respecter mon engagement », se dédouane-t-il.



Le témoin Serigne Dieng, ex époux de la partie civile, dira qu'il avait un partenariat avec le nommé Paul Basse qui nous avait financé à hauteur de 10 millions.

Selon l'avocat de la partie civile, on doit requalifier le délit d'abus de confiance en escroquerie. « En réalité toutes les décharges sont fausses. À titre principal, il y a remise d'argent, il y'a manœuvre frauduleuse qui a poussé la dame à donner une somme d'argent », a plaidé la robe noire qui demande une somme de 15 millions pour la réparation du préjudice subi. Le représentant du ministère public a requis une application de la loi pénale. La défense demande la relaxe du mis en cause des faits d'abus de confiance. Finalement, le juge après en avoir délibéré a relaxé le prévenu de tous les chefs d'accusation avant de le condamner à payer 10 millions de francs Cfa.