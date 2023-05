Accident mortel à hauteur du Cices- Les deux victimes décédées enfin identifiées

" Inna Lillahi ma akhadha wa lahou ma a’ta, wa koullou chay-ine indahou bi ajalin moussama fal taçbir wal tahtassib " qui signifie "Allah reprend un jour ce qu’il donne ! Toute chose lui appartient et chaque chose a une fin définie par Lui. Soyez patients".



Dakarposte, qui a activé ses radars fureteurs aux fins d'en savoir davantage sur cet accident sur cet accident mortel , dévoile l'identité des deux morts.



En effet, la collision , qui a eu lieu ce dimanche matin à hauteur du Cices, s'est soldée par la mort de deux jeunes hommes. Il s'agit d'Ousseynou et Thierno Ndiaye (sur l'image postée). Qui se déplaçaient en deux-roues motorisés.



Selon nos sources, ils étaient amis et habitent dans la commune de Djeddah Thiaroye Kao.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances à leurs fratrie éplorées.























njaydakarposte@gmail.com