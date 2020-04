Affaire Hiba Thiam: Dame Amar & Cie passent la nuit dans la cave du tribunal

L’enquête sur la mort de Hiba Thiam dans un appartement aux Almadies avance à grands pas. Et pour cause, Dame Amar, sa copine Alya, Diadia Tall, Louty Ba, Amadou Niane, les surnommés «Nekh» et «Poupette» sont déférés au parquet. Ils sont arrivés dans la cave du palais de justice à 12 heures 11 minutes, selon Libération online.



A l’exception d’Amadou Niane qui est visé pour recel de malfaiteur, tout le reste du groupe est poursuivi pour association de malfaiteurs, usage de drogue, non-assistance à personne en danger et violation de la loi sur le couvre-feu.



Aux dernières nouvelles, ils ont bénéficié d’un retour de parquet, mais du fait des nouvelles mesures prises par l'administration pénitentiaire avec la maladie du coronavirus, ils vont «dormir à la cave du Tribunal.







































seneweb