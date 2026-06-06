Affaire Ndiaga Seck : « Woubi et Yoss », l'étudiant en médecine déballe tout

Placé sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet de Linguère pour « association de malfaiteurs », « actes contre nature » et « transmission volontaire du VIH », M. S. A. Diédhiou, étudiant en 3e année de médecine à l'UCAD, a rejoint Ndiaga Seck et Cie en prison.



Selon des informations de Libération, il a livré des aveux détonants face aux enquêteurs. Se définissant lui-même comme « Woubi et Yoss » lors de ses interrogatoires, le mis en cause affirme que son histoire remonte à 2015, alors qu’il était en classe de CM2, période durant laquelle il dit avoir été victime d’attouchements sexuels de la part de son oncle à Mbacké.



Au cours de son audition, rapporte la même source, il a désigné A. L. Dia, dont les aveux ont conduit à Ndiaga Seck, comme son « mentor et partenaire officiel », avec qui il affirme avoir entretenu une relation suivie, dont le dernier rapport sexuel remonterait à février 2026. L’étudiant en médecine reconnaît par ailleurs s’être su « porteur du VIH » durant cette période.



Poursuivant son déballage dans les colonnes du journal, il a cité plusieurs autres personnes avec lesquelles il affirme avoir eu des relations, notamment l’enseignant S. Diop, déjà écroué, avec qui il dit avoir eu son premier rapport dans une salle de classe de l’école primaire Birame Seck de Linguère, un autre enseignant basé à Ouakam en 2024, le charretier A. Niang actuellement en détention, ainsi qu’un militaire français prénommé Patrick, affecté à la base de Ouakam.



S’agissant de Ndiaga Seck, alias « Ndanane Seck », il nie toute relation intime, évoquant les déplacements fréquents de l’homme politique. Il reconnaît toutefois avoir supprimé des échanges sur Facebook par panique après l’interpellation de ce dernier. Une initiative restée sans effet, précise Libération, les enquêteurs ayant déjà procédé à la capture complète de leurs conversations numériques avant son arrestation.











































































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