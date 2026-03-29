Affaire Pape Cheikh Diallo : Un nouveau chef d'accusation terrible accable Kader Dia et d'autres journalistes

La situation se complique pour certains suspects interpellés récemment dans le secteur des médias. C'est le cas du chroniqueur de la chaîne Sen TV, dont le dossier s'est corsé.



Au-delà du chapelet de chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs et actes contre nature retenus contre lui, Kader Dia est désormais poursuivi pour transmission volontaire du VIH, selon des informations exclusives de Seneweb.



Il en va de même pour les journalistes Kadior Cissé de 7TV ainsi que Pape Gaye Tall de Kéwoulo.

Les auditions se déroulent sous la supervision du procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye.

Sauf changement de programme, les derniers interpellés — dont le ressortissant tchadien Hussen, Khalifa Ababacar Traoré, partenaire de Pape Cheikh Diallo, et d'autres — seront présentés au juge d'instruction du premier cabinet ce lundi.