Agressions et trafic de drogue à Diamniadio : Un gang de 5 étrangers démantelé par la gendarmerie

Ce coup de filet, réalisé dans le milieu criminogène, fait suite à des plaintes relatives à des cas de cambriolage, d’agressions et d’autres actes criminels commis dans les quartiers de Sébiponty, Deny Malick et Deny Demba Codou. Les cinq malfaiteurs arrêtés semaient la terreur dans ces zones périurbaines en pleine expansion.



Après d’intenses investigations, l’adjudant Alassane Tounkara, commandant de la brigade mixte de Diamniadio, accompagné de ses hommes, a effectué hier une descente musclée dans le fief des malfaiteurs. L’opération a permis d’interpeller le ressortissant gambien M.L. (21 ans) et les quatre Sierra-Léonais S.C. (20 ans), A.C. (21 ans), D.S.S. (20 ans) et I.C. (27 ans).



La perquisition s’est soldée par la saisie de coupe-coupes, couteaux, ciseaux, un marteau et d’autres outils servant d’armes lors de leurs méfaits. Également, 45 képas de kush, soigneusement dissimulés sous un matelas, ont été découverts par les gendarmes, selon des sources de Seneweb.



Au terme de cette mission fructueuse, les cinq suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, détention d’armes blanches, offre ou cession de drogue (...).



Réseau de trafic de drogue démantelé par la gendarmerie de Diamniadio



Parallèlement, les gendarmes de Diamniadio ont démantelé un réseau s’activant dans le trafic de stupéfiants et de produits cellulosiques au marché central local. Ainsi, cinq dealers de nationalité sénégalaise ont été interpellés hier vers 19 h en possession de 250 g de chanvre indien.



Placés en garde à vue, F. Mbaye (24 ans), I. Kandé (20 ans), I. Diallo (26 ans), M. Ndiaye, né en 2007, et M. Top, né en 1997, seront probablement déférés lundi prochain.



Sébi Ponty : 2 kg de chanvre indien découverts dans des toilettes



Dans le cadre de la poursuite des opérations pour lutter contre la criminalité et la délinquance dans toutes ses formes, les hommes de l’adjudant Tounkara ont réussi un troisième coup de filet dans le milieu interlope. Exploitant un renseignement faisant état d’un trafic de chanvre indien au niveau du quartier Sébi Ponty, les gendarmes ont mis un dispositif de surveillance à quelques mètres des lieux indiqués.



Après une longue mission de planque, la descente inopinée effectuée dans le domicile du cultivateur A. Diop a permis hier vendredi de saisir deux kilogrammes de chanvre indien. La marchandise illicite était dissimulée dans les toilettes, selon des sources de Seneweb.



Le mis en cause, âgé de 57 ans, a été arrêté chez lui où il vivait avec sa femme et ses deux enfants. Interrogé sur la provenance de la drogue, A. Diop n’a pas voulu révéler l’identité de son fournisseur. Il a été placé en garde à vue.

































































seneweb