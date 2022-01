Ahmed Aidara, maire élu : "Cette victoire est dédiée à Malick Gakou pour tout ce qu'il a accompli pour moi et pour notre cher Guédiawaye"

Ahmed Aidara, maire élu de Guédiawaye a effectué un déplacement cet après-midi au domicile de Malick Gakou à Guédiawaye à l'occasion d'un "Sargal", suite à sa victoire obtenue hier soir à l'issue du scrutin des locales. Une manière de témoigner toute sa reconnaissance au président du Grand parti et leader de Yewwi Askanwi qui a été une cheville ouvrière de cette victoire.



"Je rends grâce à Dieu et remercie ma famille pour le soutien de tous les jours. Je voudrais spécialement et du fond du cœur remercier mon mentor et grand frère de sang le Président Malick Gakou sans qui rien ne serait possible. Cette victoire lui est dédiée pour tout ce qu'il a accompli pour moi et pour notre cher Guédiawaye", a soutenu Aidara.



Et d'ajouter : " Les victoires prochaines seront plus belles. Je remercie mon directoire de campagne si excellemment coordonné par Mamadou Lamine Thiam et toutes les composantes de la grande coalition Yewwi Askanwi".



A l'endroit des populations de Guédiawaye, lance-t-il : " je vous donne rendez-vous très bientôt pour qu'ensemble nous puissions faire amorcer à notre ville le virage vers sa modernité et le progrès social de chacune et de chacun d'entre vous. Vive Guediawaye !".







































seneweb