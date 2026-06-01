Ama BALDÉ déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye

Le lutteur a été déféré, ce lundi 1er juin 2026, devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, après plusieurs jours de garde à vue.
Arrêté le 27 mai dernier à son retour de France, le champion est poursuivi pour des faits remontant à mai 2025. Il est accusé d’avoir blessé un policier lors d’une altercation survenue à son domicile, alors que les forces de l’ordre tentaient d’interpeller son neveu. Les blessures de l’agent auraient entraîné une Incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours.
Arrêté le 27 mai dernier à son retour de France, le champion est poursuivi pour des faits remontant à mai 2025. Il est accusé d’avoir blessé un policier lors d’une altercation survenue à son domicile, alors que les forces de l’ordre tentaient d’interpeller son neveu. Les blessures de l’agent auraient entraîné une Incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours.