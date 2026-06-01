Ama BALDÉ déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye

Le lutteur a été déféré, ce lundi 1er juin 2026, devant le parquet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, après plusieurs jours de garde à vue.



Arrêté le 27 mai dernier à son retour de France, le champion est poursuivi pour des faits remontant à mai 2025. Il est accusé d’avoir blessé un policier lors d’une altercation survenue à son domicile, alors que les forces de l’ordre tentaient d’interpeller son neveu. Les blessures de l’agent auraient entraîné une Incapacité temporaire de travail (ITT) de sept jours.

