Le téléphone de Ndiaga SECK livre ses secrets

Les rumeurs concernant de gros bonnets dans le cadre de l’affaire Ndiaga SECK n’ont pas été confirmées après l’exploitation de son téléphone.



L’appareil vient d’être transféré de Linguère jusqu’à Dakar, où il a été remis à la police pour être entièrement fouillé.



Selon Libération, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a achevé l’analyse technique de l’appareil. Bien qu’aucun nom n’ait encore été divulgué par les autorités, cette phase d’exploitation a permis d’identifier plusieurs personnes liées à ce dossier.



Les investigations menées par les limiers ont permis de trouver une piste vers le secteur de la santé. Le journal indique que plusieurs partenaires ont été identifiés, et le plus en vue d’entre eux serait un employé du secteur.































































WALF