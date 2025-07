Amadou Ba Tension entre le PM et les magistrats: les Madiambaleries du Lundi (Amadou Ba)

Ces médias (souvent les mêmes) dont celui de Madiambal, sont dans une désinformation totale en annonçant sans vergogne, que l’UMS (union des magistrats du Sénégal) aurait dit NIET à une rencontre avec le PM Sonko sollicitée par ce dernier.



Un tissu de mensonges savamment orchestré et en porte-à-faux total avec la réalité.



La haine de Pasref, l’irresponsabilité et le manque de sanction ont laissé libre court à la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles.



Cette velléité téléguidée de crisper et susciter de fausses tensions entre l’Exécutif, la magistrature et les FDS sont des délits graves.



Les mêmes médias qui calomniaient Pastef et les manifestants de terro-ristes, sont les même qui continuent leur basse besogne en toute liberté.



La presse et LIBRE ET DOIT LA DEMEURER. Malheureusement, des politiciens habillés en journalistes et des médias sous perfusion financière d’opposants salissent ce noble et essentiel pouvoir.