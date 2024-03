Ambiance de campagne : Des "tama" et des "sabar" à la conférence de presse du PUR

Ravisez-vous, vous qui pensaient que le Parti de l'unité et du rassemblement (PUR) est une association religieuse ! Au moment où ces lignes sont écrites, le candidat du parti, Aliou Mamadou Dia, fait face à la presse pour, dit-il, présenter ses alliés. Des personnalités comme Cheikh Alassane Sène ont répondu à l'appel et font l'éloge du choix de Serigne Moustapha Sy.



Mais à ce rendez-vous avec les journalistes, il n'y a pas que des discours. L'ambiance est aussi rendez-vous. Des batteurs de tam-tams animent la salle. Et en ce premier jour de ramadan, les jeûneurs doivent faire montre d'une très grande maîtrise pour ne pas esquisser quelques pas de danse.















































