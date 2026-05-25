Après avoir réuni le Conseil de Sécurité suivi d’un tête- à -tête avec la présidente du Conseil Constitutionnel, le président Diomaye va t’il invoquer l’article 52 ?

La question vaut son pesant d’or mais les choses se clarifieront dans les prochaines heures.



Pour la gouverne de ceux qui l’ignorent , l’article 52 de la Constitution sénégalaise encadre les pouvoirs exceptionnels du Président de la République en cas de crise grave.





Il stipule que lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou les engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président peut prendre des mesures exceptionnelles pour rétablir la situation et assurer la sauvegarde de la Nation, après en avoir informé la Nation par un message



En tous les cas, dakarposte a appris de notre confrère Baba Aidara que le chef de l’Etat a reçu la présidente du Conseil constitutionnel, Aminata Ly Ndiaye.



Aussi, avons-nous pu glaner que dans ce contexte de crise institutionnelle, il a réuni exceptionnellement hier le Conseil de Sécurité .



Pour rappel, le Président Bassirou Diomaye Faye a mis fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko et dissous le gouvernement, plongeant l'exécutif dans une incertitude inédite .



Les députés ont été convoqués en plénière, notamment pour examiner la réintégration du député Ousmane Sonko et l'élection d'un nouveau bureau/président de l'institution.



Quid des enjeux constitutionnels ? Cette situation intervient à l'approche d'une échéance politique cruciale en juin, date marquant la fin de la période constitutionnelle d'insaisissabilité de l'Assemblée, ce qui donne théoriquement le pouvoir au Président de dissoudre l'hémicycle.







