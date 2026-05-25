Ousmane Sonko prépare un coup …d’Etat (Madiambal Diagne )

Le journaliste Madiambal Diagne a publié un tweet aujourd'hui, le 25 mai 2026, affirmant qu'Ousmane Sonko préparerait un « coup d'État » institutionnel prévu demain .



Dans ce message posté sur son compte officiel X (anciennement Twitter), Madiambal Diagne détaille le scénario suivant:



Selon lui, Ousmane Sonko serait installé comme Président de l'Assemblée nationale ce 26 mai.



Il ferait ensuite voter immédiatement la mise en accusation du Président Bassirou Diomaye Faye pour « haute trahison ».



L'objectif final, selon le journaliste, serait que Sonko s'auto-proclame Président de la République par intérim.