Après la journée du 16 mars: Ousmane Sonko et Me Ciré Clédor Ly risquent de passer la nuit à la clinique

Ce jeudi 16 mars n’a pas été du tout repos pour bon nombre de Sénégalais, particulièrement pour le leader de Pastef/Les patriotes, Ousmane Sonko et un de ses avocats en l’occurrence, Me Ciré Cledor Ly. Tous les deux n’ont pas échappé aux gaz lacrymogènes lancés par les forces de défense et de sécurité à la Cité Keur Gorgui.



C’était au moment du départ du prévenu Sonko pour aller répondre au tribunal correctionnel de Dakar du délit de diffamation au préjudice du ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang dans l’affaire du Programme national des domaines agricoles et communautaires (Prodac). Et actuellement, leur état de santé est «précaire».



C’est finalement dans la soirée que l’ancien inspecteur des Impôts et Domaines a pu être évacué à Suma Assistance. «Ousmane Sonko est hospitalisé. Me Ciré Clédor Ly également est admis en clinique. En union de prières pour ces dignes enfants de la Patrie. Haro sur le bouclier gendarmique zélé et sur les gravissimes bavures policières ! », a fait savoir, Me Cheikh Khoureyssi Ba de la défense sur sa page Facebook.

































































seneweb