Après le revers face à l'Espagne : le sélectionneur Didier Deschamps foudroyé par quatre erreurs stratégiques et une triste sortie de scène

Le plus sombre crépuscule de l'ère Deschamps en Coupe du monde aura été le dernier.

À Miami, l’enjeu sera tout autre. Les Bleus ont creusé leur propre tombe à Dallas en demi-finale face à l’Espagne, et leur sélectionneur a précipité leur chute. Ce dernier a erré sur toute la ligne : de la composition d’équipe à la conférence de presse.



La débâcle de Dallas contre l'Espagne marque la fin d'un chapitre dans la confusion. Ce revers amer oblige désormais les Tricolores à se remobiliser pour une échéance bien différente à Miami.





La journée s’est muée en un long calvaire, constamment dénuée de réussite. Si son audace fut célébrée ces cinq dernières semaines, mardi, il s'est retrouvé prisonnier de ses propres certitudes et de son édifice passé.

Curieusement frileux et incapable d'épouser le rapport de force imposé par l'Espagne, il a vu ce rendez-vous lui échapper, une débâcle marquée par quatre erreurs magistrales.



Pour commencer, pourquoi titulariser Aurélien Tchouaméni alors qu'il n'était point rétabli ? La veille, en conférence de presse, Didier Deschamps s'était fendu d'un aveu déconcertant : « Aurélien est mieux aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il est guéri à 100%, mais c'est une demi-finale de Coupe du monde. » Une confession étonnante sur l'état de son vice-capitaine, rendant son alignement d'autant plus incompréhensible le lendemain.

L'effectif tricolore recelait pourtant une alternative éprouvée et parfaitement fiable tout au long du tournoi avec Manu Koné.



Face à la Roja, Aurélien Tchouaméni a évolué avec circonspection, ancré dans une position anormalement basse alors que l'urgence commandait de sonner la révolte. Était-il au faîte de ses capacités ? L'évidence dicte la négative. Dès lors, pourquoi jeter dans la fournaise le duel le plus exigeant de la compétition un élément diminué ? Didier Deschamps s'est-il trouvé pieds et liens liés par le prestige de son joueur ? L’Espagnol Pedri, étoile pourtant pâle durant ce Mondial, en fut réduit à fouler la pelouse en tant que simple figurant.





La frilosité de Deschamps rattrapée par le réel



Si la France a résisté durant le premier acte, elle ne le doit qu’au seul Adrien Rabiot, dont la vaillance, partagée par Dayot Upamecano, a colmaté les brèches. Impérial dans l'impact et la récupération, il a su museler Lamine Yamal en le provoquant dans l'arène. Si cet engagement lui a valu un avertissement précoce, pourquoi l'immoler sur l'autel de la précaution dès la mi-temps ? Emporté par son conservatisme, le sélectionneur a sacrifié son meilleur élément tandis qu'Aurélien Tchouaméni sombrait dans une prestation défaillante. Une manœuvre incompréhensible, que l'argument d'un joueur sous la menace d'une expulsion peine à justifier. Les conquêtes mondiales ne s'accommodent guère de la timidité.





L'absence de dessein tactique



Dans ses choix de remplacement, l'attitude de Didier Deschamps a confiné à l’orthodoxie, se bornant à de strictes permutations poste pour poste. Certes, la blessure précoce de William Saliba a tari l'une de ses sources d'ajustement, mais comment concevoir l'aveuglement face à la nécessité de refondre l'édifice tactique face à des Ibères souverains ? « Quand l'Espagne impose sa cadence, la tâche s'avère ardue. Nous n'avons pu inverser ce rapport de force », a concédé Kylian Mbappé, livrant par ailleurs un diagnostic aussi cruel que lucide : « D'emblée, lors du pressing, nous étions constamment en infériorité numérique dans l'entrejeu, à trois contre deux. Face à l'Espagne, l'entreprise est déjà périlleuse. En fin de compte, Fabian Ruiz et Rodri disposaient d'une liberté outrageuse quand nous venions presser leurs défenseurs centraux. »





L'élimination des Bleus face à la Roja illustre l'impéritie du sélectionneur. Son immobilisme stratégique, illustré par le maintien prolongé de Michael Olise malgré l'évidence de ses errements, a précipité la chute de l'équipe. Didier Deschamps, jadis visionnaire, s'est cette fois révélé désemparé face au défi tactique espagnol.





Il appartenait au sélectionneur de percevoir les périls et de remédier à la situation en densifiant l'entrejeu, une initiative qui n'a malheureusement jamais été prise. Les Bleus ont sombré, victimes du conservatisme de leur guide. Comment tolérer la présence de Michael Olise sur la pelouse soixante-douze minutes durant, alors que le premier acte avait déjà rendu son implacable verdict ? Ce constat, Didier Deschamps est resté sourd.





Autrefois coutumier d'une longueur d'avance sur ses adversaires, le technicien tricolore a vu son échafaudage tactique voler en éclats dès la demi-heure de jeu, sans jamais pouvoir concevoir la moindre parade de rechange. Au fil des minutes, impuissant face à la supériorité de la Roja, nous l'avons vu s'affaisser, résigné, dans son siège.



« Nous n'avons pas trouvé les solutions face à une très grande équipe d'Espagne », a-t-il dû concéder, constat amer partagé par la France entière. Fallait-il densifier le milieu de terrain ? Incorporer Jean-Philippe Mateta afin de peser sur l'arrière-garde adverse ? L'urgence réclamait un électrochoc. À l'image de ce bouleversement salvateur orchestré au Qatar dès la quarantième minute, où des cadres avaient été sacrifiés pour transcender le groupe. Ce mardi, face à la déroute, ce fut le néant.