Mondial 2026 : Ismaïla SARR, seul Sénégalais dans le Top 50 des meilleurs joueurs de la compétition

Malgré l’élimination prématurée du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, Ismaïla SARR sauve l’honneur des Lions sur le plan individuel. L’ailier de Crystal Palace est le seul Sénégalais à figurer dans le classement des 50 meilleurs joueurs du tournoi publié par le média américain The Athletic.



Auteur de quatre buts durant la compétition, Ismaïla SARR occupe la 27ᵉ place du classement, devant plusieurs joueurs encore en lice, dont Désiré Doué, Lisandro Martínez, Adrien Rabiot et Julián ÁLVAREZ.





L’international sénégalais fait également partie des cinq représentants africains présents dans ce Top 50. Il se classe derrière Achraf Hakimi (8ᵉ) et Ismaël Saibari (15ᵉ), mais devance Brahim DIAZ (29ᵉ) et Yan Diomandé (49ᵉ).



Le classement est dominé par Lionel Messi, Kylian MBAPPE et Jude Bellingham, auteurs d’un Mondial de très haut niveau. Cette distinction confirme toutefois les belles performances d’Ismaïla SARR, l’un des rares motifs de satisfaction du Sénégal lors de cette Coupe du monde 2026.















































































walf