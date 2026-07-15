Mobilisation politique : Barthélemy Dias intensifie sa présence sur le terrain

En prélude aux échéances électorales décisives de 2027 et à l'élection présidentielle de 2029, l'ancien maire de Dakar, Barthélemy Dias, multiplie ses visites de proximité. Loin des effets de tribune, il maintient un contact direct avec les populations, aussi bien dans la capitale qu'à l'intérieur du pays.





" Je vous donne rendez-vous à 15 heures au Monument, au marché Arafat (Grand Yoff). Votre présence est d’une importance capitale, car c’est ensemble que nous bâtirons l’avenir. Rejoignez-nous, conviez vos proches et faisons entendre la voix de celles et ceux qui aspirent véritablement au changement." fait savoir Dias fils sur le mur de sa page Facebook parcouru par le site d'informations dakarposte.



Une invitation claire adressée à ses militants et sympathisants, témoignant de sa volonté de rester ancré sur le terrain et à l'écoute des citoyens.