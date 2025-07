Après les attaques du leader de Pastef : L’UMS REJETTE LA MAIN TENDUE DE SONKO

Les déclarations de Ousmane Sonko le 1er juillet dernier n’ont pas fini de faire des vagues. Au-delà des réactions des adversaires politiques et des observateurs plus ou moins neutres, il y a celles des magistrats. Il est vrai que plusieurs personnes se sont étonnées du mutisme qui a saisi les membres du Pouvoir judiciaire, en particulier leurs syndicalistes de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums). A aucun moment, on ne les a entendus s’émouvoir des propos du Premier ministre à l’égard de ce corps dont il s’est même permis de dire que la Justice est l’un des plus gros problèmes du Sénégal. Le leader de Pastef est allé jusqu’à affirmer que tous les moyens de la Justice avaient été mobilisés pour l’empêcher d’être candidat à la dernière Présidentielle, ce qui a eu d’énormes conséquences.



Cette déclaration, ainsi que ce qui s’en est suivi, a soulevé tellement de ressentiment au sein de la magistrature que des bonnes volontés ont voulu calmer les choses avant qu’elles ne débordent. Ainsi, un membre du cabinet du Premier ministre, et membre de l’Ums, le magistrat Alassane Ndiaye, a pris l’initiative, le mercredi suivant, de demander au Pm de bien vouloir rencontrer les membres du bureau de l’Ums pour une séance d’explication. Avec l’accord de son chef, il a pris langue avec le président de l’Union des magistrats du Sénégal. M. Ousmane Chimère Diouf n’a pas voulu se prononcer et a soumis la question aux membres du bureau. Ces derniers ont soumis la question à leur base à travers leur groupe WhatsApp, pour recueillir l’avis de leurs confrères.



Les réactions ont été très violentes. La base, de manière générale, a été très hostile à l’idée d’une rencontre de l’Ums avec le Premier ministre. Certains magistrats ont même souhaité, en préalable à toute rencontre, des excuses publiques de Ousmane Sonko, faisant valoir que les membres de l’Ums n’étaient pas demandeurs, ne devaient pas se rendre à une rencontre sans invitation formelle. D’autres encore ont même émis l’idée qu’il pourrait s’agir d’un «coup fourré» de la part du leader de Pastef, faisant valoir que ce dernier serait capable de prétendre après qu’il n’avait pas souhaité cette rencontre dont l’origine viendrait de l’Ums.

Bref, la tendance générale au sein de l’Ums était si opposée à une rencontre entre Sonko et l’Ums, que son Conseiller chargé des questions juridiques, le magistrat Alassane Ndiaye, est intervenu dans le groupe WhatsApp pour recadrer les choses et assumer la responsabilité de la rencontre. Il dit avoir estimé qu’il fallait «mettre fin à ce climat délétère entre l’Exécutif et le Judiciaire», climat qui pourrait perdurer pour les 4 prochaines années en l’absence de dialogue entre les deux branches de l’Etat. Alassane Ndiaye a ajouté qu’en dépit de toutes les réactions négatives, une rencontre entre son chef et l’Ums aurait, à son avis, «plus d’effets positifs que des échanges par presse interposée».



Ce plaidoyer du Conseiller technique de Sonko n’a malgré tout pas emporté la décision de ses pairs. Une résolution prise par le Bureau exécutif de l’Ums a indiqué qu’après de larges consultations de sa base, le syndicat a estimé qu’«il est évident que l’inopportunité (de la rencontre avec le Pm) dans un contexte que nous n’avons pas créé est indiscutable».

Il était prévu qu’un communiqué devrait être publié d’un instant à l’autre, pour donner la position officielle de l’Ums.















































Le Quotidien