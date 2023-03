Arrestation de ce membre du "cabinet" de Sonko- Voici l'appel à la sédition de Waly Diouf Bodian qui a mis le feu aux poudres (VIDÉO)

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 17 Mars 2023 à 00:30

Afin que nul n'en ignore, dakarposte publie in extenso cet appel à la sédition du sieur Waly Diouf Bodian.

Cette pièce maitresse du "cabinet" de l'opposant Ousmane Sonko appelle à une révolte violente, plus ou moins spontanée, d'une partie de la population, contre le régime marron sous la coupe du Pr Macky Sall.

Ce qui a valu l'arrestation de cet inspecteur des impôts et domaines par la police.

Suivez le mot d'ordre de Bodian qui a, dans une certaine mesure, mis le feu aux poudres allusion faite aux émeutes de ce 16 Mars 2022 !