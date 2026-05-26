Assemblée Nationale : Ousmane SONKO sonne la fin de l’hyperprésidentialisme

Au perchoir de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko a tracéles contours d’un rééquilibrage des pouvoirs. Face à l’exécutif, le leader de PASTEF a dressé un bilan de son passage à la Primature et rendu un vibrant hommage à son prédécesseur, El Malick NDIAYE.



Ousmane SONKO a envoyé un signal clair au Palais de la République. Selon lui, l’ère de la concentration absolue des pouvoirs est révolue.





« J’en appelle donc à la responsabilité au sens du dépassement. On ne peut pas être dans un système d’hyperprésidentialisme au Sénégal aujourd’hui. Et la configuration actuelle en a décidé ainsi. »







Renégociation des contrats au mieux des intérêts du Sénégal







Pour le leader des Patriotes, l’Assemblée nationale ne sera plus une simple chambre d’enregistrement, mais un contre-pouvoir souverain, garant de la volonté populaire.



Affichant une « foi inébranlable dans le redressement économique et social », il a listé les réalisations et les combats menés par son équipe notamment la publication des chiffres de la « dette cachée », renégociation des contrats au mieux des intérêts du Sénégal, respect rigoureux des échéances de la dette et refus de toute restructuration subie.



Ousmane SONKO vise en outre la rationalisation du train de vie de l’État, le contrôle strict des fonds publics et l’assainissement du foncier.



Le président de l’AN prône également l’exigence de justice, gestion des crises complexes (inondations, campagnes agricoles), la maîtrise du coût de la vie et la « protection de la société et de ses valeurs ».







































































Walf

