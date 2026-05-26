Ousmane Sonko promet une discussion responsable avec l’Exécutif loin des égo

Ce mardi 26 mai, les députés ont finalement sacrifié à l’exercice du vote pour désigner le nouveau président de l’institution.



À l’issue du dépouillement, c’est Ousmane SONKO, fraîchement installé comme député qui a été élu. Les députés ont utilisé des bulletins de couleurs différentes pour exprimer leur choix. Le bulletin blanc était destiné à ceux qui votaient pour l’ancien chef du gouvernement, le bulletin bleu pour ceux qui s’y opposaient, tandis que le bulletin blanc avec un trait bleu matérialisait l’abstention. Apres dépouillement, 132 voix en faveur d’Ousmane SONKO, zéro voix contre, une seule abstention et aucun bulletin nul. Ousmane SONKO a pris ses fonctions dans l’immédiat, devenant ainsi la deuxième personnalité de l’État du Sénégal.



Au perchoir, il assure que le PASTEF « reste ouvert à une discussion responsable qui met de côté les égo pour trouver les voix et moyens d’une gouvernance apaisée et terminer ce mandat dans les meilleures conditions »



L’élection d’Ousmane SONKO à la présidence de l’Assemblée nationale constitue un retournement de situation. Le 22 mai, le président Bassirou Diomaye FAYE l’a limogé de son poste de Premier ministre.



Les députés de Takku Wallu et les Non-inscrits ont boycotté l’élection de Sonko



Alors que les députés devaient procéder à cet exercice après l’installation d’Ousmane SONKO comme député, plusieurs élus du groupe parlementaire Takku Wallu ainsi que des députés non-inscrits ont annoncé leur décision de boycotter le scrutin. Aïssata TALL SALL et ses camarades ainsi que, Anta Babacar NGOM et Cie sont sortis de la salle. Ils dénoncent une violation du Règlement intérieur. Le scrutin se poursuit malgré tout.

















































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