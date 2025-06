Assemblée générale ordinaire 2025 de l’Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes (AIOD) - AIOD en conclave autour de la Vision Sénégal 2050

L’Assemblée générale ordinaire de l’Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes (AIOD) s’est tenue ce samedi 21 juin 2025 à Saly.



La cérémonie a été présidée par le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA, en présence du Directeur général des Douanes, Babacar MBAYE, et du Ministre Conseiller économique du Président de la République, Monsieur Aly Nar DIOP.



A cette occasion, les participants ont été invités à réfléchir sur le thème : « Agenda national de Transformation du Sénégal à l'horizon 2050 : rôle et place de l'Administration des Douanes ».

Le Président de l’AIOD, Ousmane KANE, à l’entame de son discours, a exprimé sa gratitude au Ministre des Finances et du Budget, pour avoir accepté de prendre part à la cérémonie. Il a, en tant que Président de l’AIOD, salué l’engagement sans faille du Directeur général des Douanes auprès de l’Amicale.



A l'heure de la fin de son second mandat, il a réaffirmé sa conviction quant au futur prometteur de l’AIOD. Pour le Président Ousmane KANE, l’Amicale reste une structure qui, avec l’engagement de ses membres et l’accompagnement des anciens, participe pleinement à la vie de l’Administration des Douanes. Ainsi, plusieurs actions ont été menées par l’AIOD durant ces deux années passées. A ce titre, l’AIOD a participé à l’élaboration du projet de réforme du Statut des Douanes, elle a également accompagné les évènements phares de la Douane, avec des activités en parallèle, notamment des randonnées pédestres, des dons de sang, des dons de matériels didactiques en faveur des écoles, entre autres.



Pour sa part, le Directeur général des Douanes a salué l’organisation de cette cérémonie, qui pour lui, est un moment de retrouvailles entre collègues, mais aussi un cadre de d'échanges. Par ailleurs, il a salué de vive voix le soutien constant et sans relâche que le Ministre apporte à l’Administration des Douanes. Il a, par la même occasion, rendu un vibrant hommage aux anciens Directeurs généraux des Douanes, ceux qui, avec des qualités managériales irréprochables le soutiennent quotidiennement dans sa mission. Revenant sur le thème de la rencontre, « Agenda national de transformation du Sénégal horizon 2050 : rôle et place de l’Administration des Douanes », il a invité les agents à entretenir la réflexion, pour permettre de mieux faire face aux enjeux de l’heure. Pour le DGD, les mutations sous-régionales, régionales et mondiales font partie intégrante des réformes en cours à la Direction générale des Douanes. D’ailleurs, il a félicité l’AIOD, pour son implication active dans l’élaboration des projets de réforme en Douane.



Le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Cheikh DIBA quant à lui, s'est dit honoré d’avoir pris part à cette importante cérémonie. Il a, à l’entame de son propos, félicité l’AIOD, d’avoir créé ce cadre de réflexion. Il a au même titre que le Directeur général des Douanes, salué la présence des anciens, et les a félicités pour tout le travail que ces derniers ont abattu au profit des Douanes sénégalaises. Dans la même veine, il a rendu un hommage appuyé aux disparus, qui de leur sueur et de leur sang, ont porté haut l’image des Douanes sénégalaises. Il a tenu également à adresser des félicitations à tous les agents des Douanes qui,en dépit de la conjoncture économique mondiale, travaillent sans relâche pour la mobilisation des recettes. Pour le MFB, la Douane est une administration stratégique qui participe pleinement à la bonne marche du pays.

Le Ministre s’est réjoui de l’importance du thème choisi par l’AIOD. Pour lui, c’est un sujet de réflexion qui exprime encore une fois la volonté de la Douane à participer à la construction d’un Sénégal inclusif, résilient et prospère. Par ailleurs, le Ministre, appelle la Douane à apporter son concours aux questions écologiques, et autres questions liées au développement durable.

Il a, par la suite, invité la Douane à s’adapter aux mutations technologiques, pour plus d’efficience dans ses actions, car pour lui, « la Douane de demain, sera une Douane à la pointe de la technologie ».

Cette Assemblée générale a été une belle occasion d’honorer des anciens qui ont fait les beaux jours de l’Administration des Douanes.

Des anciens qui ont eu à occuper des postes ministériels, d’anciens Directeurs généraux des Douanes et cadres qui ont occupé de hauts postes de responsabilité ainsi que d’anciens Présidents de l’AIOD, ont été honorés par l’Amicale.

À l’issue des travaux de l’AGO, le Lieutenant-colonel Alioune Aissa MBAYE a été porté à la tête de l’Amicale des Inspecteurs et Officiers des Douanes, par acclamation, pour un mandant de deux (2) ans.

Il vient ainsi remplacer, à ce poste, le Colonel Ousmane KANE après deux (2) mandats.