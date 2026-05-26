Assemblée nationale : Cheikh Bara Ndiaye affirme avoir été interpellé par la Section de Recherches

Une vidéo a été diffusée ce mardi sur la page officielle du parlementaire, juste après l’installation d’Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale. Dans l’enregistrement, l’auteur annonce que des agents sont venus embarquer Cheikh Bara Ndiaye.



« Diomaye Faye a envoyé la Section de Recherches m’arrêter à l’Assemblée nationale. Une violation flagrante de la loi », peut-on lire sur la publication qui accompagne la vidéo.



Ces faits interviennent quelques jours après que le député a formulé des accusations sur l’existence d’un prétendu compte contenant des milliards de francs CFA, qu’il attribue à Cheikh Diba, ministre des Finances.



Aucune confirmation officielle n’a été apportée par les autorités compétentes au moment de la publication de cette information.















































































Igfm