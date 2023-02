Audience avec Serigne Mountakha Mbacké - Amadou Sall reçoit les bénédictions du Khalif

Avoir une audience avec Serigne Mountakha n'est pas une mince affaire.

Comme vous le voyez sur cette image capturée par la rédaction de dakarposte, en compagnie de quelques proches, le fils du President Macky Sall, Amadou Sall pour ne pas le nommer, a eu l'insigne honneur d'être reçu par le Khalife général des mourides. Rien de cocasse, s'empresseront de dire certains !

Oh que si car l'audience s'est déroulée en toute discrétion. Normal, serait-on tenté de dire, car le jeune Amadou Sall ne fait pas dans le "m'as-tu-vu-vu" comme le font ses camarades fils de pontes de la République.

Le fils du chef de l'Etat reste toujours dans sa logique de discrétion. Homme sobre ou invisible, éminence grise en retrait des projecteurs, il se fait oublier dans son être comme dans ses actes. Il y gagne souvent de la paix et la possibilité d'agir sans interférences.

Ceux qui côtoient Amadou Sall s'accordent à le décrire comme quelqu'un qui évite de se confier rapidement à autrui.



Quoi qu'il en soit, il fait ses projets en silence non sans tendre la perche à ses potos, connaissances entres autres personnes dans le besoin sans tambour ni trompette. Bref, jusqu'ici il a su dissimuler sa vie privée.



En somme, dakarposte a appris qu'Amadou Sall a fait des pieds et des mains pour que son entrevue avec le khalif ne s'ébruite pas, mais c'était sans compter avec nos radars fureteurs.