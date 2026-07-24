Audiences politiques et entretien exclusif avec le Khalife : retour sur la visite officielle de 48 heures du Président Bassirou Diomaye Faye à Touba, en prélude au Grand Magal

Prélude solennel aux festivités du Magal, la garde présidentielle a orchestré, ce jeudi, une minutieuse reconnaissance au cœur de la cité sainte de Touba. Dans une parfaite synergie, la Brigade d’Intervention Polyvalente et le Groupement d’Intervention de la Gendarmerie nationale, secondés par les forces de police locales, ont arpenté et sécurisé les lieux en prévision de la venue imminente du chef de l’État.

Le Pr Bassirou Diomaye Faye est en effet attendu ce dimanche, à l'heure où l'après-midi décline, dans le berceau du mouridisme pour un séjour de quarante-huit heures au sein du département de Mbacké.



Dès son arrivée, le Président sera honoré d’une audience solennelle auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

Au sortir de ce tête-à-tête empreint de dévotion, l’illustre hôte convergera vers la Grande Mosquée afin de se recueillir longuement au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rassoul.

Une fois les prières du crépuscule accomplies, le chef de l'État prendra ses quartiers au palais de la résidence Khadim Rassoul, qui fait face au majestueux édifice religieux.

C'est en ces lieux qu'il s'entretiendra avec diverses personnalités du monde politique et dignitaires de la foi, avant d'y passer la nuit.

Le lendemain, lundi, sauf modification de cet ordonnancement, Bassirou Diomaye Faye présidera la pose de la première pierre d'un complexe hospitalier privé à Ngabou, parachevant ainsi son voyage officiel aux alentours de seize heures.

